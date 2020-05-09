Рекордна ставка в історії покеру: на кону цілий американський штат

В історії покеру було чимало неймовірних роздач, фантастичних виграшів і шалених ставок. Утім історія, якій уже більше 130 років, легко дасть фору сучасним покерним рекордам.

В 1889 році, коли покер ще не мав всесвітньої популярності, а гра супроводжувалась перестрілками і бійками, відбувся безпрецедентний в історії гри епізод. Якось губернатор штату Нью-Мексико Бредфорд Прінс спостерігав за покерними розбірками авторитетних в регіоні персон – Джонні Доугерті і Айка Джексона. Останній, до слова, був одним із найзаможніших людей західного узбережжя США. Хлопці рубались не на жарт, а в одній із роздач в банку опинилось більше 100 тисяч доларів, космічна на той час сума.

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Джексон, аби зазіхнути на солідний виграш, поставив на кон власне ранчо із 10 тисячами голів худоби. Ставка Доугерті виявилась ще більш вражаючою. Він написав боргове зобов'язання, заклавши всю територію штату Нью-Мексико, а очевидець гри губернатор Прінс підписав відповідний документ. У бідолахи, зрештою, не було вибору – біля його скроні прилаштувався кольт зухвалого товстосума. На суперника Доугерті такий жест враження справив і він викинув власні карти у пас.

Важко сказати, скільки у цій історії правди, а скільки вигадки. Але у Нью-Мексико до сьогодні діє закон, який змушує претендентів на пост мера в містах штату, які набрали однакову кількість голосів, розігрувати посаду в будь-яку гру. На практиці цей закон у 1998 році застосували лідери виборчих перегонів у містечку Естансія – Карлсон і Фаррінгтон. Останній у покер грав краще, відтак саме йому дісталось крісло міського голови.