Рекордні перемоги та мільйони гривень призових у топовій покерній онлайн-серії весни

На PokerMatch завершився перший тиждень крутої серії онлайн-турнірів Turbo PONT. Уже розіграні мільйони гривень призових та 22 трофеї в титульних турнірах, а попереду ще більше половини дистанції!

Усі турніри з Безлімітного Холдему, Омахи й Китайського покеру в серії онлайн-турнірів Turbo PONT відбуваються з аншлагами. Гравці змагаються в покерній майстерності, і ті, хто грає віднедавна, дають достойну відсіч досвідченим регулярам. Отже, інтрига щодо того, хто дійде до фінального столу й переможе, є в кожному турнірі.

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Поки що лише двом гравцям вдалося виграти два титули в серії. Першим став покерист із ніком kamrad, а на початку цього тижня до нього в почесному списку приєднався Стас shrekpoker91 Галатенко. Близько до другої перемоги в серії підійшов і juggler19, але вчора Антон поступився в хедз-апі вечірнього турніру з Омахи.



Серія Turbo PONT. Фото: PokerMatch

Також відзначимо три потрапляння за фінальні столи стрімерів PokerMatch. У середу Альона alohahaloha посіла восьме місце в денному турнірі, також восьмим у турнірі з Омахи став Роман magicriver1, а в турнірі з Холдему четвертим фінішував Степан solianyk. Найкращий результат у команді стрімерів показав поки що Ігор netigor, який став другим у турнірі з Китайського покеру на старті серії.

Повний список переможців титульних турнірів серії дивіться на офіційному сайті PokerMatch.

Найближчими днями список чемпіонів серії Turbo PONT обов’язково поповниться новими іменами. З п’ятниці до неділі на PokerMatch відбудеться ще 11 титульних турнірів із різних видів покеру та в різних форматах. Налаштовуйтеся на позитивні емоції, цікаві роздачі і, звичайно ж, на круті призові! Хай щастить!