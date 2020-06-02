Місяць напружених баталій, 371 турнір із широким діапазоном бай-інів, чимало рекордів і фантастичний виступ українців. В онлайні фінішував весняний чемпіонат з покеру.

Наші покеристи на виснажливій турнірній дистанції у затінку не залишались. Гравець із патріотичним ніком "samuraiUA" виборов уже 13-й титул серед українських покеристів. Майбутній чемпіон залишив за спиною майже півтори тисячі суперників в хедз-ап турнірі з прогресивним нокаутом. У підсумку, стартовий внесок у 215 доларів "samuraiUA" перетворив на 34 051 долар.

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13-й титул дозволив Україні фінішувати на високій 8-й позиції у національному заліку весняної серії. А це найкращий результат наших покеристів за всі попередні роки. Пальма ж першості у таблиці залишилась за британцями, які загалом назбирали аж 46 трофеїв, на один менше у бразильців.



Руї "RuiNF" Феррейра. Фото: pokercentral

Що стосується персональних досягнень, найкращим гравцем весняного чемпіонату визнали представника Нідерландів Руї "RuiNF" Феррейру. За перемогу в індивідуальному заліку "RuiNF" отримав 50 000 тисяч доларів. Без лаврів за підсумками чемпіонату не залишився і Конор "blanconegro" Дрінан, який виграв впродовж весняної серії рекордні 5 титулів.