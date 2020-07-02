Філ Хельмут, як і обіцяв, активно штурмує онлайн версію Всесвітньої серії покеру. Найтитулованіший гравець в історії WSOP без тривалої розвідки кинувся у бій, і вже у першому турнірі серії був близьким до титулу.

Стартовий турнір WSOP online – 500 No-Limit Hold'em Kick-Off – Хельмут провів на високому рівні. Коли у грі, з-поміж 1715 входів, залишалось лише два столи, саме "Lumestackin", такий нікнейм легенди в онлайні, очолював турнірну таблицю. Утім кілька кулерів і програна монетка QQvsAK залишили Філа Хельмута за бортом змагань. 55-річний американець, який не часто грає в онлайні, фінішував на солідному 11-му місці. 500 доларів стартового внеску Хельмут перетворив на 7 871 долар призових.

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Джонатан "Art.Vandelay" Доклер. Фото: pokernews.com

Зрештою, визначився і перший чемпіон Всесвітньої серії покеру у 2020 році. Свій перший золотий браслет і 130 425 доларів призових здобув Джонатан "Art.Vandelay" Доклер. Цікаво, що перемога принесла американцю більше грошей, ніж весь його виграш (105 тисяч доларів) за кар’єру в "живій" грі.