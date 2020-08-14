Авторитетний портал Cardplayer склав власний список найвправніших покеристів серед голівудських селебретіс.

Рейтинг склав Х’юстон Кьортіс — американський сценарист і продюсер. Його покерні таланти широко відомі в зіркових колах. Тому не дивно, що він регулярно брав участь у закритих кеш-іграх за високими лімітами. Власне, саме тому саме Кьортіс може чи не найбільш об’єктивно оцінити силу гри заокеанських знаменитостей.

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Джеймс Вудс. Фото: BI

П’яте місце списку Х’юстон віддав дворазовому номінантові премії "Оскар" Джеймсу Вудсу. Кьортіс відзначив, що Вудс є дуже розумною людиною, але при цьому він надзвичайно багато патякає під час гри. Чим неабияк заважає суперникам. Сам же ж актор завжди діє виважено і методично.



Хоакін Фенікс і Тодд Філіпс. Фото: People

Четверте місце рейтингу у Тодда Філіпса. Це відомий письменник і режисер. Саме він є режисером фільму "Джокер" з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Автор списку відзначає сміливість Тодда. Філіпс не боїться блефувати і робити великі ставки.



Бен Афлек. Фото: Jakarta post

Третє місце у зіркового Бена Афлека. Його покерні таланти також доволі широко відомі. Кьортіс відзначив жагу актора до навчання, його активність і сміливість. Автор розповів, що для Афлека взагалі не проблема зробити "дорогий" колл, або ризикований блеф, він грає розкуто.



Нік Касаветіс. Фото: Variety

Друге місце Х’юстон віддав Нікові Касаветісу. Це актор, режисер і сценарист. А ще вправний покерист. Окрім високого рівня гри Ніка, він мав ще одну фору — авторитет, яким залюбки користувався за столом.



Рік Саломон. Фото: Pokernews

Перше місце у списку найкращих покеристів Голівуду за версією Х’юстона Кьортіса отримав Рік Саломон. Це не дивно. Саме Рік з цього списку є найближчим до статусу професійного покериста. Він навіть грав у найдорожчому турнірі в історії, з бай-іном один мільйон фунтів! Автор розповідає про вечір, коли програв мільйон доларів! Один з найбільших шматків цього "пирога" "відкусив" саме Рік. Тож Саломон не лише продюсер і скандаліст, а й чудовий покерист.