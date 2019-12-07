Різновиди покеру: Бадугі
Бадугі (badugi)– молодий вид покеру, що народився у Кореї. У перекладі з корейської Бадугі означає веселка. Гра поєднує у собі особливості Лоубола та Дро-покера.
Мета гри – зібрати комбінацію із чотирьох, якомога слабших, кишенькових карт. При цьому вони обов’язково повинні бути різномастими.
Комбінації у Бадугі відрізняються від традиційних, що використовуються у холдемі чи омасі.
КОМБІНАЦІЇ БАДУГІ:
Бадугі – найсильніша комбінація – послідовність різномастих карт від туза до 4 (А, 2, 3, 4).
Трикарточна комбінація – три непарні різномасті карти. Четверта може виконувати роль кікера, якщо кілька гравців зібрали однакову комбінацію.
Комбінація із двох різномастих карт – рука, у якій є лише дві різномасті карти (А 2 3 3). Оскільки, в руці є дві одномасті карти і пара трійок, то в розрахунок йдуть тільки туз і одна трійка.
Комбінація з однієї карти – коли у гравця чотири карти тієї ж масті чи рангу, грає з них лише одна. Якщо у грі залишається два учасники з такою комбінацією, то переможе той, у якого карта нижчого рангу.
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Гра в Бадугі відбувається із фіксованим лімітом. В перших двох раундах торгів гравці ставлять маленьку ставку, а в третьому і четвертому раундах можуть використовувати велику ставку, яка удвічі більша за малу.
В Бадугі є можливість обміну кишенькових карт. Гравець може замінити будь-яку зі своїх карт. Обмін відбувається тричі за роздачу (щоразу можна міняти будь-яку кількість карт), але тільки під час вашого ходу.
Раунди торгів і обмін карт а Бадугі:
- Перший раунд торгів
- Перший обмін
- Другий раунд торгів
- Другий обмін
- Третій раунд торгів
- Третій обмін
- Останній раунд торгів
- Шоудаун