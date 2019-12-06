Різновиди покеру: Дро

Дро-покер – це один із найстаріших різновидів цієї гри. Його вважають родоначальником усіх популярних нині покерних дисциплін.

До 1930-х років Дро-покер був і безапеляційно найпопулярнішим видом. Нині, щоправда, цей варіант частіше використовують для сімейних чи дружніх партій, ніж для серйозних турнірів. Що, утім, не робить його менш цікавим. Саме у Дро-покер, до прикладу, грали герої легендарного серіалу «Друзі».

Базові правила у Дро мало чим відрізняються від Холдема. Грають такою ж повною колодою, теж перед роздачею роблять сліпі ставки – блайнди, працюють усі ті ж комбінації. Відмінностей утім також не бракує. На руки кожен гравець отримує не дві, а одразу п’ять закритих від суперників карт. Відповідно відкриті карти на стіл уже не лягатимуть, адже кожен гравець може скласти повноцінну комбінацію із власної руки.

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Після роздачі починається перше коло торгів. Тут усе стандартно – фолд, кол, рейз. Ті гравці, що залишилися у справі (не спасували) отримують можливість обміняти від однієї до п’яти своїх карт, аби зібрати бажану комбінацію. Обмін – безкоштовний. Після обміну відбувається друге і останнє коло торгів, гравець із найсильнішою комбінацію, або той хто змусив усіх інших викинути карти – перемагає.