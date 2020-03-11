Різновиди покеру: Холдем 6+

Його ще називають Холдемом із "короткою" колодою, а експерти пророкують цій грі домінування за популярністю серед різновидів покеру. І це при тому, що Холдем 6+ до Європи із Китаю завезли лише 5 років тому.

Покер із "короткою" колодою, на відміну від класичних різновидів, грають не 52-ма картами, а 36-ма. У грі відсутні двійки, трійки, четвірки і п’ятірки. Але принцип гри повністю відповідає класичному техаському Холдему. Торги гравці ведуть на чотирьох вулицях – пре-флопі, флопі, тьорні та рівері, а комбінації формують із двох кишенькових карт і трьох з дошки.

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Головна ж відмінність стосується старшинства самих комбінацій. У Холдемі 6+ тріпс є старшим за стріт. Адже завдяки "короткій" колоді, зібрати 5 карт по порядку різної масті легше, аніж 3 карти одного рангу. Це ж стосується і фул-хаусу порівняно з флешем. Тут також розподіл сил інший, аніж у класичному Холдемі.

Старшинство комбінацій у Холдемі 6+:

Роял флеш Стріт флеш Каре Флеш Фул-хаус Тріпс/сет Стріт Дві пари Пара Старша карта

Ще один момент – у формуванні нижнього стріта: як і в традиційному Холдемі участь бере туз. Щоправда, у Холдемі 6+ найстарша карта в колоді є фундаментом стріта від шістки і вище.

Зрештою, головна фішка Холдему із "короткою" колодою – більш динамічна гра порівняно з його предком. Саме завдяки цьому 6+ набуває стрімкої популярності в покерному ком’юніті. Тож познайомитись із новою грою можна на більшості покерних платформ в онлайні. Стрімко вривається Холдем із "короткою" колодою і на провідні "живі" серії турнірів.