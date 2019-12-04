Різновиди покеру: Омаха

У цієї покерної дисципліни дедалі більше шанувальників. Воно і не дивно, граючи в Омаху, ви отримуєте на руки одразу чотири карти, а відповідно шансів зібрати солідну комбінацію в рази більше, аніж у Холдемі.

Стрімке зростання популярності Омахи посприяло її еволюції. Сьогодні за онлайн та офлайн столами є чимало різновидів гри – Омаха Хай-Лоу, 5-карточна Омаха, Куршевель, Оклахома.



Омаха. Джерело: pokernews

Утім, все ж на чолі сімейства залишається класична 4-карточна пот-ліміт Омаха. На відміну від безлімітного Холдему, де гравець може на будь-якій "вулиці" відправити у банк увесь свій стек, пот-ліміт гра передбачає обмеження ставок. Утім, до рівера банк нерідко розкачують настільки, що у гру ідуть усі фішки.

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А якщо мова йде про Омаху, такий сценарій трапляється дуже часто. Адже із чотирьох карт в руці та п’яти на дошці ви можете зібрати силу-силенну комбінацій. Щоправда на шоу-дауні суперники "міряються" оптимальним поєднанням двох карт з руки і трьох на дошці, як у холдемі.



Філ Айві. Джерело: 1stpoker

Через високу інтенсивність гри і величезну варіативність комбінацій, омаху частенько називають грою на інтуїцію і навіть на удачу. Утім маститі гравці вам заперечать. Омаха – значно складніша покерна дисципліна, аніж Холдем, однак є потенційно більш прибуткова, якщо говоримо про кеш-гру.