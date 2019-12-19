Різновиди покеру: Стад

Семикарточний стад – один із найстаріших видів покеру. Він був популярним ще до того, як безапеляційну першість серед видів цієї гри захопив Техаський Холдем. У грі можуть брати участь від двох до восьми гравців. Суттєва відмінність від Холдему чи Омахи в тому, що у стаді немає флопа, тьорна чи рівера, тобто спільних для усіх учасників карт.

ОБОВ’ЯЗКОВІ СТАВКИ

Анте – обов’язкова для всіх гравців ставка в банк перед грою.

Зазвичай, семикарточний стад починається із обов’язкового внеску від УСІХ гравців, розмір якого складає 20% від мінімальної ставки. Кожен гравець повинен поставити анте, до того як роздадуть карти.

Брінг-ін – після того, як карти роздано, кожен гравець повинен показати одну свою карту. Той, у кого вона виявиться найнижчою повинен зробити ставку розміром у половину мінімальної (брінг-ін). Якщо найслабша карта буде однаковою у двох чи більше гравців, то ставку робити той, хто сидить найближче до лівої руки дилера. Цей внесок вважатиметься вашою першою ставкою в раунді. Тому вам не доведеться доставляти гроші, аби побачити наступну карту. Так буде до тих пір, поки хтось не підніме вашу ставку.

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РАУНДИ

Усього тут існує 5 раундів зі ставками. У семикарточному стаді максимальний розмір допустимої ставки є фіксованим. Усі ставки та їх підняття у цій грі повинні бути рівними або мінімальній, або максимальній ставці, що залежить від раунду гри. Впродовж перших двох раундів усі ставки та їх підвищення повинні бути рівними мінімально дозволеній ставці. У третьому, четвертому та п’ятому раундах – максимальній. Наприклад, ви граєте в 3/6 доларів семикарточний стад. В такому випадку, базові ставки у двох перших раундах будуть 3 долари, а у трьох наступних – 6 доларів. Впродовж одного раунду дозволено зробити максимум три підвищення ставки.



Стад. Фото: commons.wikimedia.org

Перший раунд – кожному гравцю здають дві карти обличчям вниз і одна наступна відкрита. Гравець із найслабшою відкритою картою робить внесок розміром у половину мінімальної ставки. Він також може підійняти, поставивши повну мінімальну ставку. Під час свого ходу кожен гравець може викинути карти у пас, прийняти ставку (поставити стільки ж як попередній гравець) або підняти її. Нагадаємо, що усі підвищення повинні бути рівними мінімальній дозволеній ставці.

Другий раунд – кожен учасник отримує ще одну відкриту карту. Гравець із найкращою готовою комбінацією отримує право ходити першим. Той же процес повторюватиметься у третьому та четвертому раундах. В п’ятому раунді гравці отримують останню свою сьому карту, утім на відміну від трьох попередніх, вона буде закритою від суперників.

Шоудаун (відкриття карт) – кожен, хто не скинув своїх карт наприкінці останнього раунду торгів, отримує можливість відкрити свою руку. Відповідно, гравець із найсильнішою 5-карточної комбінацію у руці стає переможцем роздачі і забирає банк.