Російська драма Філа Айві: зірковий покерист розтринькав перевагу в хедз-апі

Відомий американський покерист Філ Айві несподівано не зміг реалізувати вагому перевагу в стеку над малайзійцем Вай Кін Йонгом.

Сталося це в Сочі. Там, нагадаємо, триває серія турнірів супер хайролерів. Зокрема, відбулися змагання з короткою колодою. Бай-ін склав 50 тисяч доларів. 50 входів гарантували призовий фонд — 2,5 мільйони доларів.

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Фінальний стіл видався багатим на гучні імена. Зокрема, тут були канадець Сем Грінвуд (третє місце) і американець Карі Кац (четверте місце), які нещодавно уже потрапляли у призи в Сочі.

Філ Айві доволі швидко захопив лідерство. Впевнено нарощував перевагу. Зокрема, саме він вибив найагресивнішого за столом Сема Грінвуда.

На вирішальну дуель проти Йонга, який за фінальним столом діяв доволі тайтово і непримітно, американець виходив зі солідною перевагою: 11,6 проти 3,3 мільйони фішок.



Вай Кін Йонг. Фото: TOCM

Але малайзієць почав діяти напрочуд впевнено. Він поступово скорочував відставання, згодом пережив ол-ін та вийшов у лідери. Та, зрештою, тріумфував. Вай Кін Йонг заробив 800 тисяч доларів. Друге місце гарантувало Філові Айві 525 тися доларів.