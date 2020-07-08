Організатори серії суперхайролерів Triton Poker до останнього не втрачали надії на візит до Лондона. Утім, змагання для покеристів із найглибшим банкролом довелось скасувати задля їх безпеки.

Старт серії запланували на 31-ше липня. Впродовж дев’яти днів покерні товстосуми повинні були розіграти мільйони фунтів в семи елітних турнірах. Найдешевший бай-ін в рамках Triton Poker Super High Roller Series London – 25 000 фунтів. А родзинкою фестивалю покерної розкоші мав стати найдорожчий турнір в історії – за 1 050 000 фунтів.

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Організатори серії, утім, не можуть гарантувати безпечне перебування учасників у столиці Англії, зважаючи на пандемію. Лондонський етап серії суперхайролерів був останнім в календарі Triton Poker, а відтак розбірки найбагатших покеристів, вочевидь, доведеться відкласти на наступний рік.