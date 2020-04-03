Роздача, яка змінила хід покерної історії

Кріса Манімейкера без зайвого пафосу називають покерним революціонером, адже саме його успіх в головній події WSOP 2003 спричинив справжній покерний бум.

Фантастичний результат американського бухгалтера, який 40 доларів перетворив на 2 500 000, вивів популярність покеру на небачений рівень, а це явище отримало назву "Ефект Манімейкера".

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Але всього цього, ймовірно, не було б, якби не кілька головних роздач, які дозволили Крісові Манімейкеру приміряти браслет чемпіона світу з покеру. Одна з них вивела його на фінальний стіл у статусі твердого чип-лідера і допомогла позбутися, мабуть, найсильнішого ну ту мить гравця в турнірі.

Фантастичний бед-біт, у якому зійшлися два фул-хауси, приніс Манімейкеру банк у мільйон фішок і допоміг реалізувати мрію кожного покериста. А Філ Айві у статусі бабл-боя фінального столу WSOP Main Event зупинився за кілька кроків від титулу, який наразі не зумів виграти упродовж своєї неймовірно успішної кар’єри.