100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man на PokerMatch

На PokerMatch завершился грандиозный турнирный марафон Iron Man! Более трех месяцев десятки тысяч игроков боролись за победу в титульных турнирах, зарабатывали дополнительные призовые в акциях и устанавливали рекорды украинского онлайн-покера. Общий призовой фонд акции составил более 100 миллионов гривен!

Мастера турниров могли проявить свои таланты и умения сразу в трех крупных сериях, которые прошли в режиме нон-стоп – чемпионате Украины по онлайн-покеру, сериях PONT и Winter Poker Cup. В турниры серий всего было сделано почти 100 000 входов, а в призы попали 12 491 спортсмен!

Победители титульных турниров получили чемпионские медали, а триумфаторам топ-турниров с призовым фондом от 1 000 000 гривен достались эксклюзивные кубки. И, конечно, солидные призовые!

В рамках акции прошли 14 турниров с гарантиями от 1 000 000 до 2 000 000 гривен, что стало абсолютным рекордом для онлайн-турниров в Украине. Друг PokerMatch Николай "kostenberg" Костырко и игрок с ником mfkill сумели выиграть по два "миллионники" каждый!

Три месяца продолжалась ожесточенная борьба за попадание в пятерку призеров акции "Путь на WSOP". Чтобы получить право отправиться на Главное событие серии WSOP Circuit в Розвадове с гарантией 1 000 000 евро, игрокам приходилось гриндить буквально днем ​​и ночью. Поэтому победители акции теперь по праву могут носить звание "Железного человека".

Игроки mystery_xx, 33_datsko, mochalov13, hulios и ayo сделали это! Теперь они попытаются принести славу Украине на международной арене.

PokerMatch поздравляет победителей и призеров марафона Iron Man и желает всем покеристам успехов в 2020 году!