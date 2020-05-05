116 тысяч евро за несколько минут: невероятная раздача в эпичном пари
В условиях всемирной пандемии одним из самых заметных событий в мировом покере остается Galfond Challenge, где Фил Гальфонд соревнуется с ведущими покеристами за шестизначные суммы.
Пятая сессия Фила против его уже третьего соперника – онлайн-про "ActionFreak" ознаменовалась крупнейшим банком всего Galfond Challenge на данный момент.
Читайте также: Майкл Джордан: король баскетбола и покерный хайролер
За одну раздачу "ActionFreak" выиграл у Гальфонда почти 116 000 евро. Все благодаря тому, что стрит Иоаниниса Контонациоса (это настоящее имя "ActionFreak") выстоял против сета десяток Фила. Полностью раздачу можно увидеть здесь (на левом столе):
В целом, за сессию Контонациос отыграл у Гальфонда чуть меньше 100 тысяч евро. Впрочем, в противостоянии Фил все еще далеко впереди. Он опережает соперника более чем на 300 000 евро. Оппоненты правда, отыграли лишь 3 351 раздач из 15 000 запланированных.