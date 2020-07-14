Дойл Брансон – культовая персона для покера. Харизматичный американец получил свой первый триумф на Всемирной серии еще в 1976 году. А ровно 15 лет назад Дойл выиграл пока последний для себя золотой браслет.

На WSOP-2005 Брансон прибыл в статусе одного из двух рекордсменов по количеству драгоценных украшений триумфаторов серии. У него и Джонни Чена таких было по девять. Но Джонни довольно быстро смог пополнить свою коллекцию юбилейным десятым браслетом.

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В 2005 году Брансон уже был ветераном. Дедушка, которому на тот момент вот-вот должен был стукнуть 72-й день рождения, понемногу завершал карьеру. Он уже не играл так активно, как раньше. На турниры ездил редко, поэтому болельщики понимали, что шансов выиграть юбилейный браслет у него немного.

Счастливым для Дойла стало 29-е июня и турнир Short Handed No Limit hold'em за 5 тысяч долларов. Агрессивная игра за финальным столом позволила дедушке из Техаса стать чип-лидером.

В решающем хедз-апе против Мина Ли Брансон имел большое преимущество, которое он реализовал, выиграв почти 368 тысяч долларов. Тогда, 15 лет назад, американец выиграл свой десятый браслет WSOP и еще прочнее закрепился в статусе легенды покера. За свою карьеру техасец заработал более шести миллионов долларов призовых.

В начале августа Брансону исполнится 87 лет! Харизматичный дедушка охотно делится с фанами покера целой кучей интересных историй из собственной жизни, которые мы с удовольствием вам пересказываем.