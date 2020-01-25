15-часовой покерный марафон на пути к трофею
Изнурительная дистанция ждала участников финального стола Главного События австралийской серии Aussie Millions с призовым фондом 5 664 392 долларов. Бескомпромиссным оказался и хедз-ап, который длился 3 часа.
Лишившись главной звезды финального стола Эрика Сайдела и немца Нино Ульмана, трио самых выносливых поделил остаток призовых. Со временем отсеялся новозеландец Гарет Пеппер, а за трофей поборолись вьетнамец Тай Нгок Хоанг и австралиец Винсент Ван.
Читайте также: Покерный король проиграл битву за миллион долларов
Хозяин турнира в решающей схватке оказался более ловким и одержал свою пока главную победу в карьере. Кроме трофея, Винсент Ван заработал призовыми 907 190 американских долларов.