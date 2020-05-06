20 миллионов долларов, не вставая из-за компьютера: история успешного онлайн-покериста

"Lena900" – именно под таким ником швед Никлас Астедт стал, без преувеличения, легендой онлайн-покера. Сегодня в его активе почти 20 миллионов призовых выигранных в покерных интернет-турнирах и это лучший результат в мире, по состоянию на весну 2020 года.

Свои первые турниры Никлас сыграл в 2008-м, а уже через восемь лет он впервые в карьере возглавил список самых прибыльных онлайн-игроков в истории. Правда лидерство в списке Lena900 периодически отдавал.

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В частности, и украинцу Роману "Romeopro" Романовскому, который выиграл более 12 миллионов долларов в онлайне и был одним из самых принципиальных соперников Астедта. Они не раз устраивали между собой различные пари. Роман, правда, уже завершил свою покерную карьеру.

Возвращаясь к Никласу Астедту, то онлайном его покерные успехи не ограничиваются. Lena900 проявил себя и в живых турнирах, впрочем гораздо скромнее чем в интернете. За реальными столами Никлас выиграл чуть больше миллиона долларов, а лучшим результатом стало четвертое место на турнире хайроллеров EPT Барселона, где он выиграл 336 тысяч евро.