В США арестовали 40-летнего Эндрю Марнела, который сумел выманить у правительства 9 миллионов долларов только для того, чтобы проиграть их в казино.

Получить деньги Марнелу удалось благодаря государственной программе преодоления последствий пандемии коронавируса COVID-19. Эндрю подделал документы, которые позволили ему подать заявку на дешевый кредит, который должен был бы помочь возместить зарплаты работникам.

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В итоге он получил 9 миллионов долларов и принялся развлекаться. Сначала Эндрю попробовал играть на бирже, а впоследствии отправился в Вегас. Из того, что уже удалось выяснить следствию, только в июне Марнел проиграл почти 3 миллиона долларов. Еще раз он заехал в легендарное казино Bellagio с 9 до 11 июля и оставил там еще как минимум 150 тысяч долларов.

Впрочем мало того, что Эндрю оказался не слишком хорошим игроком, ему еще и не удалось долго скрывать свою махинацию. Его уже арестовали, и теперь обвинение требует для Эндрю 30 лет лишения свободы.