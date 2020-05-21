300 тысяч евро за несколько дней: "ActionFreak" сокращает отставание от Гальфонда

Так называемый Galfond Challenge продолжает набирать обороты. В частности, продолжается динамичная битва между Филом Гальфондом и онлайн-покеристом с ником "ActionFreak".

Напомним, соперники играют в Омаху. По регламенту, победителя определят по итогам 15-ти тысяч раздач. Еще несколько дней назад интригой в этом противостоянии и не пахло, ведь американец лидировал на 400 тысяч евро.

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Но Иоанинис Контонациос (это настоящее имя "ActionFreak") смог подобрать ключи к игре Гальфонда. В течение целой недели он действовал очень уверенно, в доминирующей манере, и смог отыграть 300 тысяч евро. Это львиная часть его отставания.

Соперники сыграли более 10-ти тысяч раздач. Теперь преимущество Фила совсем не такое весомое как раньше. Американец опережает противника «всего» на 103 тысячи евро. Продолжение следует.

Напомним, Гальфонд в пределах своего челленджа уже драматично победил "VeniVidi1993". Также Фил лидирует в противостоянии с Биллом Перкинсом. Кроме этого, американец победил Даниэля Кейтса в короткой версии Galfond Challenge.