300 тысяч долларов приданого, или роскошные покерные помолвки

Для голландского профессионала Йорита Ван Хофа неделя выдалась богатой на счастливые события. Покерист обручился со своей возлюбленной Софьей, а впоследствии побеждал на турнире хайроллеров в рамках серии Aussie Millions.

В ивенте по Пот-лимит Омахе с бай-ином 25 000 долларов зафиксировали 59 входов, а призовой фонд приблизился к миллиону долларов. Наконец, список тех, кто попал в призовую зону, ограничился лишь семью фамилиями. В частности, на пятой позиции турнир завершил один из героев прошлого покерного года Стивен Чидвик (78 000 долларов призовых).

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А вот соперником Йорита Ван Хофа в хедз-апе стал хозяин серии австралиец Хун Ли. Голландец использовал двукратное преимущество за стеком и одержал свою первую победу в новом сезоне. Приз для новоиспеченного жениха – 322 000 американских долларов.



Йорит Ван Хоф. Фото: pokernews

Пока главным достижением наиболее успешного игрока из Нидерландов остается третье место на WSOP Main Event в 2014-м, которое оценили в более чем 3,8 миллиона долларов.