Соскучились за напряженной борьбой в крутых покерных сериях? Ждать осталось недолго! Украинский рум PokerMatch анонсировал старт серии "Летний PONT"! 21 престижный титульный турнир, крутые трофеи и гарантированный призовой фонд в 4 000 000 гривен ждут своих героев.

С 9 по 18 июля в крупнейшем украинском покер-руме PokerMatch пройдет онлайн-серия "Летний PONT", которая вызывает неизменный интерес у любителей турнирного покера. На этот раз игроки смогут попробовать свои силы в 21 титульном ивенте по разным покерным дисциплинам — от Безлимитного Холдема до OFC и 5-карточной Омахи — и выиграть памятные медали-фишки или эксклюзивный кубок чемпиона Main Event. Желающие увеличить свой банкролл тоже обязательно найдут то, что искали, ведь призовой фонд серии составляет 4 000 000 гривен!

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Также программа серии предусматривает возможность значительно сэкономить средства и попасть на главное событие с гарантией 1 000 000 всего за 110 гривен! Специальные stage-сателлиты будут проходить ежедневно, и игроки, которые продержатся в турнире 15 уровней (90 минут), продолжат борьбу в Main Event со своими стеками.

Кроме того, самые настойчивые покеристы могут выиграть дополнительное вознаграждение по итогам акции "Турниромания Летний PONT". 100 000 гривен разделят между собой 10 самых успешных игроков! Весьма неплохое предложение!

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