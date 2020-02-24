Четыре украинца стали призерами мирового покерного тура

В чешском Розвадове финишировал главный турнир WPT Germany 2020 с призовым фондом 1,5 миллиона евро. Победителем стал немец Кристофер Путц, который повез домой 270 тысяч евро призовых, что стало его самым большим выигрышем в карьере.

В целом турнир собрал аж 510 претендентов на титул, которые заплатили бай-ин 3300 евро. Немало среди них было и украинцев. Пробиться в финальный стол не удалось никому из наших спортсменов, впрочем сразу четверо попали в призовую зону из 73 счастливчиков.

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На 31-м месте финишировал Олег Охотский. Опытный покерист выиграл 10 297 евро, а его карьерные выигрыше достигли уже более 1 миллиона долларов. Еще один украинец Тарас Хилько финишировал сороковым. Это принесло ему 8947 евро. Олег Васильченко, который в 2016 году выигрывал Main Event WPT Prague, на этот раз завоевал 54-е место и 7049 евро призовых. 6507 евро принесла 63-я ступенька турнира чемпиону Украины по онлайн покеру и победителю нескольких "миллионников" на PokerMatch Николаю Костырко.