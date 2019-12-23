500 покеристов получили призовые в супертурнире на PokerMatch

В прошлые выходные в популярном украинском покерном онлайн-руме PokerMatch состоялся третий супертурнир Winter Grand с рекордным призовым фондом в 2 миллиона гривен! Турнир снова собрал тысячи желающих побороться за большие призовые и кубок чемпиона!

500 игроков попали в призовую зону и уже в воскресенье утром определились с участниками финального стола. Когда в игре оставалось пять покеристов они заключили соглашение, а победа досталась опытному игроку с ником grosswinss. За первое место он получил более 188 тысяч гривен призовых! Кроме победителя, шестизначные суммы добавили на свой счет еще четверо спортсменов!

В воскресенье вечером титульный турнир серии Winter Poker Cup собрал 513 тысяч гривен призового фонда, который разделили между собой 150 покеристов. Здесь успеха достиг игрок с ником legionse, который заработал за вечер более 107 тысяч гривен!

Читайте также: PokerMatch признали лучшим новым покер-румом и гуру маркетинга

Уже на этой неделе на PokerMatch завершится турнирный марафон Iron Man и серия Winter Poker Cup.

28 декабря в 20:00 на PokerMatch состоится Главный турнир года с гарантией 2 миллиона гривен и бай-ином всего 220 гривен – в нем победителя ждут очень солидные призовые! Кроме того, в титульных турнирах недели по Безлимитному Холдему и Омахе будет разыграно 1 300 000 гривен. Поэтому все покеристы могут сделать себе замечательный подарок под Новый год!