Эрик Сайдел – член Зала Славы и настоящая легенда покера. Впрочем, в отличие от большинства игроков его поколения, 60-летний американец все еще на равных противостоит современным звездам игры.

Сайдел впервые заявил о себе в мире покера, когда многие нынешние популярные игроки даже не родились – 32 года назад. В 1988 году он попал в хедз-ап Main Event WSOP, где уступил знаменитому Джонни Чену.

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С тех пор Эрик успел завоевать 8 браслетов WSOP и множество раз стать призером на Мировой Серии, и на других престижных соревнованиях. За карьеру он выиграл уже более 37 (!) миллионов долларов и по этому показателю занимает 4-е место в истории. При этом в топ-десятке этого рейтинга Сайдел – единственный старше 45 лет. И если вы думаете, что главные своих успехов Эрик достиг много лет назад, то сильно ошибаетесь. Уже в этом году, до начала пандемии, американец успел успешно съездить на престижную австралийскую покерную серию, откуда привез более 500 тысяч долларов призовых. В конце же 2019 года четвертое место на турнире Super High Roller Bowl на Багамах принесло Сайделу больше 1,2 миллиона долларов.



Эрик Сайдел все еще в деле / фото: cardschat

В свои 60 Эрик Сайдел продолжает быть эффективным за покерными столами с самыми высокими ставками и при этом находит время помочь другим. Несколько лет назад он стал тренером писательницы Марии Конниковой, которая, ради новой книги, решила окунуться в мир покера. Эрик справился с задачей настолько хорошо, что Мария выиграла престижный турнир на Карибах, 13 раз попала в призы на WSOP и даже размышляла над тем, чтобы профессионально заняться покером.