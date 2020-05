600 тысяч долларов за два дня: Джастин Бономо выиграл крупный турнир

Американец Джастин Бономо, который выиграл почти 50 миллионов долларов за карьеру в живых турнирах (2-е место в истории) доказал, что комфортно чувствует себя и за онлайн-столами.

Джастин стал триумфатором масштабного двухдневного турнира хайроллеров с бай-ином 25 500 долларов и соответствующим призовым фондом в 1 000 000 долларов. При этом, соревнования собрали 72 участника, что помогло почти вдвое перебить гарантию, подняв призовые до 1 800 000 долларов.

В призовую зону попали 9 игроков, лучшим из которых стал именно Бономо. В хедз-апе он победил другого известного профессионала Артура Мартиросяна, что позволило Джастину заработать впечатляющие 622 634 доллара. Сопернику досталось на 200 тысяч меньше.

Даже такая сумма, впрочем, не является чем-то заоблачным для Бономо. Ведь в свое время он выигрывал в одном турнире сразу 10 000 000 долларов. Правда, речь идет о живых соревнованиях. В 2018 году Джастин выиграл эту сумму в турнире с бай-ином миллион долларов The Big One for One Drop в рамках WSOP.