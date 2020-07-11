Пенсионер Рон Макмиллен утер нос экспертам, которые прогнозировали, что онлайн версия WSOP будет местом боевой славы молодой генерации игроков. Уважаемый покерист впервые в жизни сел за виртуальный стол, а после 10 часов борьбы примерил браслет Всемирной серии покера.

На протяжении последних 10 лет Рон Макмиллен играл в покер исключительно в офлайне, где успел выиграть призовыми 150 тысяч долларов. Впрочем, в этом году любимая серия американца WSOP была вынуждена отказаться от живого формата. Макмиллен не отчаялся и, вооружившись ноутбуком и 1000 долларов, впервые попробовал себя в роли онлайн-игрока.

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Iowa’s Ron "MacDaddy15" McMillen had never played online poker before, but that didn’t stop him from winning tonight’s @WSOP Online Event 9: $1,000 No-Limit Hold'em 6-Max for $188,214.



Even though the game is online this summer, we still get special moments like this! pic.twitter.com/6dnGXKhMTQ — Chad Holloway (@ChadAHolloway) July 10, 2020

В турнире по Безлимитному Холдему на коротком столе 6-max Рон Макмиллен одолел поле из 1025 входов и выиграл в одном ивенте больше, чем за всю предыдущую карьеру. Свой дебютный браслет WSOP 70-летний новичок украсил чеком на 188 215 долларов.



Рон Макмиллен празднует победу. Фото: The world news platform

За такой занос не грех и бутылку Дом Периньйон откупорить. В компании друзей, которые горячо болели за Макмиллена, элитного напитка, очевидно, было выпито немало.