850 000 гривен в Главных событиях серии на PokerMatch!

На PokerMatch подходит к концу крутая серия PKO PONT, и вскоре мы станем участниками и свидетелями решающих поединков в четырех Мейн Ивентах! Финальный уикенд серии уже начат, поэтому присоединяйтесь к борьбе и добывайте яркие победы.

Воскресенье, 26 апреля, станет "Днем Х" для большей части турнирных игроков PokerMatch, ведь финальные поединки PKO PONT потребуют от них максимального напряжения сил и эмоций. Мы узнаем имена победителей сразу четырех Главных Событий серии с общей гарантией 850 000 гривен, которые пройдут в разных покерных дисциплинах!

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Отметим, что помимо очень весомых призовых, игроки сразятся за стильные кубки для чемпионов Main Events!

Первый Мейн стартует в 15:00 по Киеву и подарит экшен любителям Китайского покера, которые будут бороться за 100 000 гривен призовых. За ним последуют два ивента для омашистов (в 17:00 и 19:00), а вишенкой на огромном торте серии PKO PONT станет Главное Событие по Безлимитному Холдему, которое стартует в 20:00 и гарантирует 500 000 гривен для своих игроков!

Бай-ин на все турниры — 550 гривен, но в каждый из них можно отобраться через сателлиты. Отбор можно начать бесплатно!

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