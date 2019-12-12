8 украинцев попали в призы на турнире EPT

Почти две с половиной тысячи игроков собрал турнир EPT National с бай-ином 1 100 евро в рамках заключительного в этом году этапа Европейского покерного тура в Праге. Не пасли задних в нем и украинцы, которые откусили свою долю от пирога ценой в 2 353 000 евро.

Самым успешным из восьми наших, попавших в призы, оказался Назар Бугаев. 21-я итоговая позиция принесла украинцу 12 525 евро. Прибыльным оказался турнир и для владельца трех пик EPT Василия Забродского и представителя сборной Украины Владимира Дрокина.

Семен Кравец. Источник: pokernews Читайте также: Антон Якуба выиграл в Праге 128 тысяч евро А вот больше всего дивидендов на EPT National получил Семен Кравец. Россиянин, кроме титула, положил в карман больше 262 000 евро, а это для покериста сейчас величайший успех в карьере.