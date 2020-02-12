900 тысяч евро в "минусе": Гальфонд взял перерыв в челлендже

Звездный игрок за высокими лимитами Фил Гальфонд решил сделать перерыв в хедз-ап-поединке против загадочного онлайн-покериста "VeniVidi1993".

Напомним, эта битва один на один является дебютной в так называемом Galfond Challenge. Суть в том, чтобы сыграть хедз-ап с 25 тысяч раздач и остаться в плюсе. Победитель получает немалое финансовое вознаграждение. Такой вызов всем желающим хайролерам бросил Фил Гальфонд. Согласие на дуэль в итоге дали шестеро покеристов. Кроме "Veni", это онлайн-игрок "ActionFreak" и звезды офлайна Перкинс, Кейтс и Шварц.

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Правда, теперь Galfond Challenge под угрозой срыва. Ведь уже в первой дуэли Фил решил взять паузу. Неожиданно, но американец никак не может подобрать ключи к загадочному "Veni". Отставание Гальфонда перевалило за 900 тысяч евро. И это при том, что соперники еще не сыграли и 10 тысяч раздач.

Фил решил изменить правила прямо во время соревнования. Американец объявил, что переносит сессию, которая должна была состояться в ночь на вторник. Он признался, что просто не способен сейчас заставить свой мозг работать так, как это нужно.

Согласно правилам, игрок, который пропускает сессии, должен выплатить оппоненту штраф 3 тысячи евро. Гальфонд сообщил, что не планирует возвращаться к дуэли по крайней мере до марта.



GalfondChallenge. Фото: Pokernews

Именно тогда американец должен объявить – продолжает он борьбу или откажется. Если Фил признает свое поражение, то, кроме 900 тысяч евро, он вынужден будет заплатить "Veni" еще 200 тысяч евро.

Отметим, что ранее Гальфонд планировал в конце февраля не просто завершить дуэль с первым соперником, но и начать битву со следующим оппонентом.

Galfond Challenge стал одной из главных покерных событий начала года. И немало болельщиков не скрывает своего разочарования решением Фила оставить хедз-ап в подвешенном состоянии. Ведь под угрозой срыва не только битва с "Veni", но и все другие запланированные поединки.