90 тысяч долларов за вечер: Гальфонд подтверждает статус фаворита в матче с Перкинсом

Звездный американский покерист Фил Гальфонд во второй сессии своего хедз-ап противостояния в Омаху с Биллом Перкинсом смог уйти в отрыв.

Напомним, сразу после триумфа в дебютном матче Galfond Challenge против "VeniVidi1993", Фил бросился в другой бой. Старт встречи против Перкинса остался за Биллом.

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Но во второй сессии Гальфонд ярко продемонстрировал, почему эксперты называют его огромным фаворитом дуэли. Прямо сейчас коэффициент на победу Фила примерно 1.03, Перкинса – аж 12! И это несмотря на то, что по регламенту, в любой момент матча Билла может заменить кто-то из игроков его команды.

Во второй игровой день Гальфонд доминировал. Он выигрывал раздачу за раздачей. И наконец завершил сессию с преимуществом в 90 тысяч долларов.

Отметим, покеристы договорились, что если отставание Перкинса достигнет 400 тысяч долларов, Билл имеет право завершить матч, признав капитуляцию.