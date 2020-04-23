Акция "Горячий апрель" – новые рекорды выигрышей на PokerMatch!

В украинском покер-руме завершилась третья неделя популярной акции "Горячий апрель" с общим призовым фондом 2 500 000 гривен. Ее призеры не только пополнили свои банкроллы, но и установили несколько новых рекордов.

В первую очередь отметим акцию "Дневник регуляра" с гарантией 100 000 гривен. Ее еженедельный фриролл пользуется повышенным вниманием игроков, которые сделали сразу 1 075 входов в прошлый турнир! Его победитель — игрок с ником bonus777 — заработал за вечер 11 741 гривну и установил новый рекорд по количеству призовых. Интересно, как долго продержится это достижение?

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Не менее громко прошли ежедневные фрироллы на 5 000 гривен для игроков акции "Дневник микрорегуляра". Всего за неделю у них было сделано почти 15 000 входов, и это не предел. Заключительный этап "Гарячего апреля" может изрядно повысить планку!

Как всегда, итоги недели были бы неполными без результатов розыгрыша Cash Drop, дважды порадовал игроков PokerMatch. В прошлую субботу он составил рекордные 517 068 гривен, а за два розыгрыша покеристы разделили между собой 696 556 гривен. Отметим, что свою часть от призового фонда получили также стримеры PokerMatch Андрей djonidze (дважды) и Степан solianyk.

Последняя неделя акции уже стартовала, поэтому подключайтесь к борьбе и не упустите своего шанса! Успехов!

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