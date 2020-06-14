PokerMatch пообщался с победителем первого турнира серии PokerMatch UA Millions Online.

После победы в стартовом турнире серии PokerMatch UA Millions Online Александр “runner1” рассказал, как складывался для него Кубок Киева, что привлекает его в покере и как относится к его увлечению жена.

- Александр, поздравляю с победой! Легко ли дался первый турнир?

- Не очень (улыбается). Я сделал все восемь входов, однако семь из них были неудачными, вылетел из них еще до конца поздней регистрации, а вот на последний вход ”потащил“. Складывалось нормально в финальной части, ну и старался максимально сконцентрироваться на этом турнире. На финалке играл чиплидером, но когда речь зашла о сделке, не был против.

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- Насколько я знаю, ты предпочитаешь кэш-игру, но уже имеешь крутые результаты и в турнирах. Что для тебя турнирный покер?

- Я не очень опытный турнирный игрок, но здесь я понимал, что это большая всеукраинская серия, и хотелось отыграть её и заявить о себе. Хочется, чтобы покерное сообщество узнало, что есть такой runner1, и он может демонстрировать результаты. Конечно, круто, что сразу удалось выиграть кубок! А ещё приятно, что сразу после победы меня поздравили другие игроки. Например, Степан Соляник, которого я переиграл в ключевой раздаче на финалке, первым поздравил меня с кубком. Такие вещи дорогого стоят!



Кубки PokerMatch. Фото: Александра Турича

- Как-то по-особенному готовился к старту серии?

- Я даже в последние 4-5 дней сократил свои кэш-сессии, чтобы нормально восстановиться и быть готовым к турнирным марафонам, прежде всего физически. Собираюсь отыграть все турниры серии и побороться с командой за победу в гонке на GipsyTeam.

- Слышал об офлайн-сериях PokerMatch UA Millions?

- Да, но еще ни разу в жизни не играл в офлайне. Надеюсь, что уже следующую большую live-серию отыграю. Очень хочется ощутить атмосферу живой игры. Ну а пока что буду повышать скилл в онлайне.

- Ты только в начале этого года зарегистрировался на PokerMatch. Какие впечатления от рума?

- Приятно, что рум прислушивается к игрокам, постоянно экспериментирует с новыми акциями. Недавно, например, была такая история. Разговаривал с Андреем Djonidze и сказал, что неплохо было бы какую-нибудь акцию для кэш-игроков высоких лимитов сделать. И буквально через неделю запустили ”Лёгкие деньги“ для хайроллеров. Такое отношение к игрокам очень радует. Ну и круто, что можно поиграть такие представительные турнирные серии.

- Я так понимаю, что покер занимает большое место в твоей жизни.

- Да и за это, бывает, получаю от жены (улыбается). В целом она не против того, чтобы я играл в покер, но при этом достаточно времени уделял бы семье. Стараюсь так и делать. Мы сейчас живём в Шацке (Волынская область - Авт.). У нас маленькая дочь. Ясное дело, стараемся стать на ноги. Конечно, выигранные в турнире призовые (более 152,000 грн — Авт.) не решат всех проблем, но безусловно пригодятся. Надеюсь, что на этой серии выиграю опять!

Интервью подготовил Евгений Смертенко