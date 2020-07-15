Райана Депауло можно назвать одним из самых неординарных чемпионов нынешнего WSOP online. Ведь покерный блогер получил свой первый золотой браслет в авто, на стоянке возле супермаркета. А еще Депауло чемпион, который умеет держать слово.

Во время одного из стримов Депауло заявил, что если выиграет хотя бы один браслет на нынешнем WSOP, то готов бросить все дела и вернуться в родной город Нью-Йорк. Американец, который сейчас живет в Канаде, является большим фанатом спортивных клубов из "Большого яблока", как и его друг Райли Дуглас.

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Место боевой славы Райана Депауло. Фото: Twitter игрока

Поэтому, благодаря победе на WSOP online, Райан Депауло подписал себя на незапланированную встречу с товарищем и поход на матч по американскому футболу. К счастью для Депауло, он может себе позволить недешевые каникулы. Приятный вечер в авто за игрой в покер принес американцу 159 000 долларов, при бай-ине всего лишь в 500 долларов.