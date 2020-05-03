Американец сорвал два миллионных джекпота... за день

Американец Джо Б. утром получил свой первый миллион, а вечером в тот же день – второй.

По информации издания MSN, мужчина в течение тридцати лет играл в лотерею The Colorado Lottery. Более того, постоянно выбирал одни и те же цифры. В итоге настойчивость Джо Б. дала результаты. День икс – 27-е апреля. В то утро американец приобрел первый счастливый билет, а потом, вечером, – второй.

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Интересно, что оба победных билета были приобретены в городе Пуэбло. Там же на прошлой неделе купили победный билет лотереи Powerball. Триумфатор получил 2 миллиона долларов! С такими темпами городок Пуэбло вскоре можно будет назвать самым фартовым местом в США.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса власти Колорадо разработали бесконтактный метод получения выигрышей. Речь о сумме от десяти тысяч долларов и выше.