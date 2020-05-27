Американская мечта наяву: как Том Дван превратил 50 долларов в миллионы

Том Дван, он же "durrrr" – один из самых успешных онлайн-покеристов в истории игры. Впрочем, в отличие от многих своих коллег, которые уже успели стать настоящими медийными звездами, Том, обычно, избегает лишнего внимания. Что ж, от этого его история успеха становится только интереснее.

Том – настоящий уникум в мире онлайн-покера и молодые игроки, которые только начинают свой путь мечтают пройти его как "durrrr". Дело в том, что Дван сумел добиться успеха практически без стартового банкрола. У него было всего 50 долларов.

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С этими деньгами Том начал играть в онлайне когда ему было 17 (2004 год), а в 18 он уже имел на счету 50 000 тысяч долларов. Вскоре "durrrr" утроил эту сумму. Буквально за несколько лет Дван прыгнул от фрироллов и мизерных лимитов в кэш-игры с самыми высокими ставками в индустрии. Его соперниками стали главные звезды покера, а выигрыши стали измеряться семизначными числами. За 2008 год "durrrr" заработал 5 000 000 долларов, за 2010 – 7 000 000. И это только в кэш.

Действительно знаменитым Том стал после участия в телевизионных шоу "High Stakes Poker" и "Poker After Dark", где своими блефами оставлял в дураках лучших покеристов планеты. Не зря к нему в итоге приклеилось прозвище "Король блефа". Чего только стоит ставка свыше 250 тысяч долларов с 9-хай на ривере против Фила Айви:

Еще одно любимое занятие Тома – пари. В 2009 году он основал "Tom Dwan Challenge", в рамках которого обязался победить любого покериста, кроме Фила Гальфонда, на дистанции в 50 тысяч раздач. Тому, кто его обыграет Том обещал заплатить 1,5 миллиона долларов, в случае же своего выигрыша должен был получить от соперника 500 тысяч.

Правда, челлендж так и не был завершен. Первым на него откликнулся Патрик Антониус. Впрочем, когда он оказался в минусе на 2 миллиона, решил откупиться от продолжения. А дуэль Тома с Дэном Кейтсом, в которой последний лидировал более чем на миллион пришлось остановить из-за событий Черной пятницы. Однако, оба время от времени подчеркивают, что рано или поздно продолжат противостояние.



Том Дван / фото: cardplayer

Свою личную жизнь Том, в отличие от профессиональной, практически не афиширует. Это стало почвой для многих слухов вокруг него. Не так давно в статье о Двана на Wikipedia появилась информация о том, что он якобы женился на другом профессиональном покеристе Жане-Робере Белланде. Это оказалось лишь шуткой, однако побудило "durrrr" немного приоткрыть завесу своей личной жизни. Выяснилось, в частности, что он женат на очаровательной блондинке по имени Бьянка:



Том Дван с женой / фото: cardmates