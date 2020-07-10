Профессиональные покеристы-хайроллеры Ченс Корнут и Фил Гальфонд в сентябре начнут очередную серию так называемого Galfond Challenge.

Спортсмены договорились, что хедз-ап поединок стартует 16-го сентября. Если кому-то из покеристов не удастся выйти на бой, то его ждут финансовые санкции.

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По регламенту, Корнут и Гальфонд должны сыграть 35 тысяч раздач. Если в итоге победит Ченс, то Фил заплатит ему "сверху" еще миллион евро. В случае победы Гальфонда, Корнут отдаст сопернику бонус в размере 250-ти тысяч евро.

Эксперты и букмекеры считают Фила фаворитом дуэли. Напомним, он выиграл два стартовых поединка Galfond Challenge, победив по очереди "VeniVedi1993" и "ActionFreak". Также Фил уверенно лидирует в матче с Биллом Перкинсом.