Американские звезды собрали более 2 миллионов на благотворительность благодаря покеру – видео

65 звезд кино, спорта, искусства и покера стали участниками благотворительного турнира "All In For Feeding America". Происходило все действо, конечно, в онлайне.

Организатором соревнований стал Бен Аффлек, известный своей любовью как к покеру, так и к крепким напиткам со всеми вытекающими последствиями. Сейчас обладатель двух Оскаров, впрочем, активно работает над очисткой собственной репутации и такая инициатива сильно этому поспособствует.

Читайте также: Миллионер-развратник взялся за перо в компании модели – фото

Бай-ин на турнир стоил для звезд 10 тысяч долларов, еще 1 миллион долларов добавил рум, где проходил турнир. Призового фонда у соревнований не было, ведь все средства пошли на решение проблем тех, кто голодает в США. В общем Аффлеку удалось собрать более 2 миллионов долларов.

Что касается собственно турнира, то его выиграла американская покер-про Эбони Кенни. Среди других она выбила из соревнований Мэта Дэймона, Фила Хельмута и Кевина Смита. На финальном столе соперниками Кенни были, в частности, звезда сериала "Breaking Bad" Брайан Крэнстон и человек-паук Тоби Магуайр. Понаблюдать за всеми перипетиями звездного турнира можно вот здесь: