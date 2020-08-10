Билл Перкинс предположил, что смог бы "срубить флаг" Магнусу Карлсену, если у чемпиона мира будет 30 секунд на партию.

Такое весьма самоуверенное заявление покерист-хайроллер сделал во время интервью. В разговоре с шахматисткой и покеристкой Дженнифер Шахейд Билл сказал, что возможно смог бы устоять в партии против Карлсена, если бы у норвежца на часах было всего 30 секунд.

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Дженнифер довольно категорично ответила, что это просто нереально. Чтобы иметь хоть какие-то шансы "срубить флаг" (дождаться, чтобы у соперника вышло время) Магнусу, норвежцу нужно выделить на игру секунд 10.

How many seconds would it take Magnus Carlsen to win a game vs an amateur, probably rated around 1000? Bill and I discuss!



Clip from latest episode of https://t.co/0soRibQ84n



Now also available on YT: https://t.co/NFGEDPzA9l pic.twitter.com/oIRlNxheFO — Jennifer Shahade (@JenShahade) August 7, 2020

Отметим, что шесть лет назад Карлсен уже имел похожий вызов. Тогда в одном из шоу он играл с Биллом Гейтсом. Норвежец имел 30 секунд на партию, американец — две минуты. Всего двенадцати секунд и девяти ходов Магнусу хватило, чтобы поставить мат Гейтсу.

Заметим, что Магнус Карлсен с 2013-го года сохраняет у себя Шахматную корону. Также он является чемпионом мира по рапиду и блицу.