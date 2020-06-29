Звездный американский покерист Айзек Хэкстон выиграл онлайн-турнир хайролеров.

Вход в соревнование стоил 10 300 долларов. В турнире приняли участие немало именитых профессионалов: Стив Чидвик, Тимоти Адамс, Адриан Матеос, Виктор Блом и Федор Хольц. И именно Хэкстон сумел восторжествовать в этой звездной компании. Он заработал 184 тысячи долларов.

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Конечно, это далеко не самый крупный выигрыш в яркой карьере Айзека. Как и многие другие профессионалы, Хэкстон начал заниматься покером еще со старших классов школы и дебютных успехов не пришлось долго ждать. И это не удивительно. Айзек с детства был очень способным мальчиком. Как и некоторые другие покеристы (в частности, Никита Бодяковский и Майк Макдональд), в раннем возрасте Хэкстон очень умело играл в шахматы, подавал большие надежды, да и школьную программу будущая звезда покера осваивала очень легко. Говорят, Айзек даже учился со старшими детьми.

Перед способным, талантливым американцем было открыто немало дверей, но Хэкстон выбрал покер. И, похоже, не прогадал. Его путь в элиту был довольно коротким.

Он начал участвовать в турнирах с 2007 года и уже через полгода суммарно выиграл более миллиона долларов. Но это было только начало. В 2009 году американец заработал почти 1,2 миллиона "баксов" за второе место на турнире на WSOP.

Айзек Хэкстон. Фото: PokerCentral

А пока самый большой выигрыш в жизни Айзек оформил в 2018 году. Он торжествовал в Super High Roller Bowl и получил 3,6 миллиона "зеленых".

Суммарно за свою блестящую карьеру Хэкстон уже заработал более 27 миллионов долларов! Он занимает шестнадцатое место в списке самых успешных покеристов в истории.