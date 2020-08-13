Американский покерист драматично выиграл полмиллиона долларов
Ник Петранжело ярко торжествовал в турнире WPT 6-Max Championship.
Бай-ин в соревнования стоил 3200 долларов. Американец сумел победить поле из почти тысячи входов.
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Особенно драматично развивалась решающая дуэль. В хедз-апе Нику противостоял Артем Процак. Белорус имел солидное преимущество в стеке – примерно три к одному.
Петранжело блестяще провел заключительный отрезок турнира. Он несколько раз "прочитал" блеф оппонента. И сам не ленился блефовать. Поэтому довольно быстро ситуация за столом выровнялась. В конце Ник смог дожать своего соперника и справедливо вырвать победу.
Кроме полумиллиона долларов призовых, американец получил еще и ценные часы и место в Турнире чемпионов WPT.
Белорус Артем Процак получил 370 тысяч долларов за второе место.