Американский покерист смог за месяц отыграть свой миллион евро

Звездный американский игрок за высокими лимитами Фил Гальфонд смог отыграть значительное отставание в хедз-ап дуэли против онлайн-покериста "VeniVidi1993".

Это, напомним, дебютный поединок так называемого Galfond Challenge — громкого события в покере. В конце прошлого года Фил Гальфонд бросил вызов всем хайролерам. Суть в том, чтобы сыграть против него дуэль тет-а-тет. Кто по итогам 25 тысяч рук остается в плюсе, получает солидное финансовое вознаграждение. На разных условиях пари приняли звезды офлайна Кейтс, Шварц и Перкинс и онлайн-игроки "Action Freak" и "VeniVidi1993".

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Именно "Veni" стал дебютным участником челленджа. Дуэль он начал просто сказочно. Довольно быстро убежал в отрыв на почти миллион евро! Это стало ударом для Фила, он взял паузу и некоторое время раздумывал, не завершить ли поединок. Наконец, американец решил продолжить борьбу и не прогадал. Гальфонду понадобилось двадцать сессий, чтобы не просто догнать оппонента, но и даже выйти вперед на 81 тысячу евро.

Соперникам осталось сыграть чуть меньше трех тысяч раздач. Ближайший этап противостояния должен состояться уже сегодня.

Отметим, что Фил и "Veni" соревнуются на игровой платформе Гальфонда. Поэтому не удивительно, что такой резкий "камбэк" американца вызвал подозрения среди болельщиков и экспертов. В сети уже распространяются призывы, чтобы поединок "переехал" на другую, независимую от Гальфонда платформу.