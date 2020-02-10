Американский рэпер устроил скандал за покерным столом

Известный американский исполнитель рэпа Nelly организовал скандал в одном из казино американского штата Коннектикут.

Певец выступал в этом заведении. Честно отработав на сцене, он решил расслабиться и поиграть в покер.

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Но спокойно провести время рэперу не удалось. Уже через несколько минут немного испуганные зрители снимали на видео как Nelly ссорится с дилером и администрацией. Певец жалуется на то, что один из его соперников выругался на него и "послал куда подальше".

Звездный артист требовал ввести какие-то санкции против оппонента, но дилер отказал, сказав, что не слышал никаких оскорбительных высказываний.

Похоже, в конце совместными усилиями рэпера удалось успокоить. Nelly пошел по стопам своего звездного коллеги по цеху. Два года назад Drake обвинил одно из казино в расизме.