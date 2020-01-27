Американский стример позарился на 4 покерных Оскара

Джо Инграма не часто встретишь за овальным столом. Впрочем, благодаря активной около покерной деятельности известный стример претендует сразу на 4 статуэтки на церемонии Global Poker Awards.

Покерные Оскары по итогам 2019 года будут вручать 6 марта в Лас-Вегасе. Героев года будут выбирать в 25 номинациях, на каждую статуэтку претендуют по четыре достойнейших. Джо Инграм, в частности, претендует на победу в категориях "Выбор людей", "Медиа-контент видео", "Подкасты" и "Журналист года".

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Свою популярность Джо Инграм заработал прежде всего на youtube и в соцсетях, где публикует покерный контент. Успешным на этом поприще является еще один американец Дуглас Полк. Правда про эту покерную звезду организаторы церемонии Global Poker Awards забыли. И справедливо получили порцию критики от блогера.

Составить конкуренцию Джо Инграму по количеству статуэток попробует Лэнс Брэдли. Редактор покерного портала Pocket Fives претендует на победу в трех номинациях: "Подкаст", "Журналист года" и "Письменный медиа-контент".

Не чуждой медийная деятельность является и для знаменитого Даниэля Негреану. Один из наиболее успешных игроков в истории номинирован в категориях: "Видео блогер" и "Подкаст".