Победитель турнира "Кубок клуба "Фулл Хаус" в рамках серии PokerMatch UA Millions Андрей Бобылев рассказал о своей самой крупной победе в карьере (258 000 грн призовых), опыте в офлайне и игре в удовольствие.

- Андрей, с победой! Ты выиграл один из самых крупных турниров серии! Как всё складывалось в "Кубке "Фулл Хауса"?

- Спасибо! Неплохо складывалось (улыбается). Сделал три входа, но первые два мимо получились. Один стек обидно вылетел с парой королей против 55, но потом масть заступилась. Выиграл с дамами против КК, и после этого пошло дело. На финалку вышел чиплидером, выиграл много монеток, что очень важно в таких турнирах.

Читайте также: Александр Турич с Волыни взял уже три кубка топ-серии на PokerMatch

- В итоге поделили призовые на троих?

- Да. Причём я несколько раз предлагал сделку, когда был чиплидером. Но был один крепкий и упорный парень - xxxtopregxxx, не хотел делить. А потом я с двумя парами вскрыл его большой блеф и уже стал большим чипаком. Тогда и договорились окончательно.

- Ты играл все турниры серии?

- Да, специально выкроил время, чтобы побороться. Знаешь, очень хотелось выиграть кубок! Каждый день смотрел результаты, читал интервью победителей и думал: "Ну чем я хуже?" Но как-то не получалось. Делал по 2-4 входа в каждый турнир, и до вчерашнего вечера было только два попадания в ITM, и то незначительные. Приятно, что в итоге сумел добраться до топ-1!

- Ты зарегистрирован на PokerMatch уже три года, но выиграл до вчерашнего турнира только одну медаль в "прогрессиве" по 5-карточной Омахе на PKO PONT. Не складывалось или мало играл?

- Мало играл. Когда я только зарегистрировался, не было ещё таких крутых серий, всё было поскромнее. Играл кэш, немного турниры. Потом долго не открывал сайт, были другие заботы. Семья, маленький ребёнок. Сейчас снова стараюсь не пропускать крупные серии. Здорово, что PokerMatch придумывает такие события с большими гарантиями.

- А как в офлайне у тебя дела?

- Дома, в Запорожье, часто играл в клубе, пока был открыт. Обычно всё начинается с турниров там, но потом, если не сложилось, можно сесть поиграть и кэш. Больше люблю Омаху, много вариантов, экшен. Кстати, ловил себя на мысли, что на этой серии вроде как играем Холдем, а как в Омаху получается. Все показывают натсы (улыбается).

- На живых сериях играл?

- В прошлом году ездил в Минск на RPT, но без особых успехов. Несколько раз собирался на PokerMatch UA Millions приехать, но в последний момент что-то не получалось. Обязательно приеду на следующую серию, в офлайне играть всегда интересно и эмоций больше.

- Ты считаешь себя профессиональным покеристом?

- Нет, мне до этого ещё расти и расти. Мне кажется, что для этого нужно очень много времени уделять игре и работать над собой. Я готов это делать, но пока есть другие дела тоже. Конечно, покер - это идеальная работа. Занимаешься любимым делом и хорошо зарабатываешь при этом. Главное, чтобы складывалось. Отыграл серию, получил призовые и с хорошим настроением идёшь гулять с дочкой. Прекрасно же!

Интервью подготовил Евгений Смертенко