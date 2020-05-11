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Англичанин сидя на карантине заработал 600 тысяч долларов

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Чарли Каррел
Чарли Каррел / PokerCentral

Один из самых успешных покеристов Великобритании Чарли Каррел выиграл турнир супер хайроллеров на WPT Online.

Бай-ин в соревновании стоил 25,5 тысяч долларов. Почти сотня входов гарантировала солидный призовой фонд — около 2,5 миллионов долларов.

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Триумф в этом турнире сделал Каррела богаче на 600 тысяч "зеленых". Второе место занял представитель Боснии и Герцеговины Альмедин Имсирович. Он заработал почти 430 тысяч "баксов".

Отметим, что канадец Сэм Гринвуд, который выиграл предыдущий турнир хайроллеров этой серии, стал девятым — 61 тысяча долларов призовых.

Теги: Спорт Новости Спорта Покер матч Мировой покер
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