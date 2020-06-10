Чемпионка мира по матч-покеру в составе сборной Украины Анна Мазно в интервью PokerMatch рассказала о своих эмоциях после победы, слаженной работе команды на Кубке Наций и о том, как изменилась ее жизнь после победы в отборе на PokerMatch.

– Аня, поздравляем с победой в Кубке Наций-2020. Каковы ощущения чемпионки мира?

- Спасибо! Уже прошло больше недели, а я до сих пор принимаю поздравления. Очень приятно, конечно, что мы смогли победить и стать лучшей командой мира. До сих пор не верится, если честно.

- Ты впервые сыграла за сборную, да ещё в таком необычном онлайн-формате. Волновалась сильно?

- Мы с командой готовились к турниру, ребята мне объяснили тактику и стратегию игры. Но сами понимаете, в теории - это одно, а когда сталкиваешься на практике - всё иначе. Была лёгкая нервозность в начале сессии, но, честно говоря, думала, что будет хуже (улыбается). Могу сказать, что в раздачах я не принимала каких-то странных решений, старалась играть свою игру и не подвести команду.

- Ребята-сборники говорили, что за команду играть сложнее, чем просто за себя. Согласна с этим?

- Безусловно! Когда любое твоё неправильное действие может отразиться на результате команды - игра становится максимально ответственной. Тем более в такой крутой команде, которая собралась у нас, я понимала, что должна соответствовать высокому уровню.



Анна Мазно. Фото: PokerMatch

- Несмотря на то, что турнир проходил в онлайн-формате, знаю, что вы с ребятами постоянно были в контакте.

- Да, мы собирались в специальной онлайн-комнате после сессий, обсуждали раздачи, обменивались мнениями об оппонентах, подбадривали друг друга. Игру за всеми столами показывали с задержкой в 30 минут, и я постоянно мониторила наш чат, нет ли ко мне каких-то вопросов у ребят по раздачам. Ничего такого не было, и я думала: ”Ок. Значит, я все делаю правильно“.

- Что больше всего поразило за эти два дня Кубка?

- Профессионализм и патриотизм нашей сборной! Вы посмотрите, какие игроки собрались! Большинство из них - признанные мастера покера, которые играют самые дорогие турниры, причём делали они это и в промежутках между сессиями, по ночам. А потом с максимальной отдачей выступали в сессиях Кубка Наций и сделали результат. Это достойно уважения!

- Вернёмся на полгода назад, когда ты выиграла отбор от PokerMatch. Изменилась ли твоя жизнь после той победы?

- Как только я вернулась из Киева, сразу очень серьёзно взялась за покерное обучение. Старалась больше играть и кэш, и турниры, развивать свои навыки. Отдельно хотелось бы сказать о стримах, в которых мне довелось поиграть в прямом эфире с Олей Ермольчевой и девочками-стримерами. Это был интересный опыт, и мне понравилось общаться с напарницами по эфиру и зрителями. Сейчас в силу личных обстоятельств я уделяю покеру не так много внимания, но думаю, что это временно.

- Тогда в Киеве ты сетовала, что рядом нет мужа, поддержка которого тебе очень важна. Во время Кубка Наций муж исправился?

- Снова был в разъездах (улыбается). Но мы постоянно были на связи, переписывались, и он здорово меня поддерживал.

- Теперь будешь почивать на лаврах чемпионки мира?

- Нет, нет. Некогда! Вот подала анкету на участие в конкурсе "Мисс PokerMatch" и обязательно хочу сыграть в турнирах серии PokerMatch UA Millions Online, которая стартует 12 июня. Знаете, у меня теперь срабатывает рефлекс на собирание трофеев. А ещё, конечно, очень хотелось бы снова сыграть за сборную Украины!

Интервью подготовил Евгений Смертенко