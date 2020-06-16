PokerMatch пообщался с победителем турнира "Кубок Федерации покера" в рамках серии PokerMatch UA Millions Online.

Чемпион турнира "Кубок Федерации покера" Антон "tonyuzi" рассказал о том, как играет по ночам на Бали, как три года назад его встретил PokerMatch, и дал советы начинающим игрокам.

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- Антон, поздравляем с победой! Как всё складывалось у тебя в турнире?

- Достаточно спокойно. Сначала запустил шесть окон, потом ещё два добавил. Попал в призы несколькими входами, в какой-то момент был чиплидером. Но вообще стек прыгал от 100ББ до 15ББ, старался играть активно. Особо ключевых раздач не было. Разве что на пребаббле выиграл с парой дам против АК и А5 и получил хороший стек.

- За финалкой обошлось без делёжки.

- Когда остались вдвоём, оппонент предлагал обсудить. Но у нас были достаточно глубокие стеки, и я верил в себя. Возможно, если бы блайнды подросли, могли поделить, но не пришлось.

- Как случилось твоё знакомство с PokerMatch?

- Запустил рум ещё в 2017 году и с первого же депозита занял второе место в турнире хайроллеров. Так что PokerMatch встретил меня отлично (улыбается). С тех пор периодически играю, в основном во время серий. Нравятся такие события — относительно слабые составы, небольшое поле. Думаю, что своё ожидание ты можешь делать здесь за два месяца спокойно. Ну и можешь приблизительно прикидывать, годишься ты сейчас или нет.

- А вообще ты же уже давно в деле?

- Со студенческих времён, с 2009 года примерно. Я учился в Харькове и там играл фрироллы в клубах, потом и в онлайне потихоньку начал играть. В какой-то момент стало понятно, что онлайн для профессиональной игры подходит больше. Но и о живой игре не забываю. Стараюсь совмещать поездки и участие в каких-то сериях. Играл на EPT (31-е место в Main Event в Праге — Ред.), в прошлом году зимой выиграл Platinum Pass, съездил на Багамы и попал там в призы. В Черногории играл. Но, знаешь, стараюсь сильно не увлекаться игрой в офлайне. Три-четыре серии в год максимум.

- Как справляешься с карантином?

- К счастью, это всё застало нас на прекрасном острове Бали. И тут не так жёстко всё было с ограничительными мерами. Есть, конечно, минус, что из-за разницы во времени турниры серии начинаются для меня в час ночи. Но ничего, в выходные можно поиграть!

- Так что, кубок тебе на Бали отправлять?

- Нет, нет. Надеюсь, что вскоре уже появится возможность вернуться домой, в Киев.

- Чем ещё занимаешься в жизни, кроме покера?

- Люблю путешествовать. Выбираем с девушкой какие-то интересные места, чтобы там пожить пару месяцев. Интересно читать литературу по физиологии, развитию способностей тела и мозга. Хочется в этом разбираться, чтобы оптимально управлять своим организмом. Вообще стараюсь жить равномерно и спокойно. Спешить некуда, и для всего можно найти время — для занятия покером, для общения с друзьями и девушкой, для самообразования.

- То есть каких-то конкретных покерных целей нет?

- Не могу сказать, что сильно над этим думаю сейчас. Помню, была когда-то цель выиграть Sunday Million, и я сделал это шесть лет назад. В этом году была возможность поехать в Америку, поиграть WSOP, но в планы вмешалась пандемия. Посмотрим. Вообще я считаю, что надо исходить из возможностей и выбирать самое лучшее направление занятий на данный момент.

- В чём главное различие между покером 10 лет назад и сегодня?

- Сейчас в свободном доступе есть огромное количество информации, которой могут пользоваться новички и черпать знания. Когда я начинал играть, мы в основном могли только обмениваться опытом с друзьями. Они тоже играли ”по фану“, зарабатывая 50-100 доллар в месяц. Учились методом проб и ошибок. Сейчас же всё иначе, но, с другой стороны, и порог входа в игру стал намного выше. Так что рекомендовал бы новым игрокам не только впитывать знания, но и в первую очередь работать над дисциплиной.

Интервью подготовил Евгений Смертенко