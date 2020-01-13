Антон Суарес выиграл в покер миллион долларов

Шведский покерист покорил Главное Событие серии MILLIONS UK с бай-ином 10 300 долларов

Антону Суаресу, правда, не пришлось инвестировать в турнир кругленькую сумму. Будущий чемпион выиграл путевку на Мэйн Ивент через сателлит за 500 долларов. Всего в турнире зафиксировали 529 входов, а баталии за овальными столами продолжались в течение четырех дней.

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В конце концов, в хедз-апе Антон Суарес сошелся с еще одним шведом Кристианом Рудольфом, а в игре один на один соотечественники выясняли отношения около двух часов. Результат бескомпромиссного поединка – 1 000 000 долларов для триумфатора и 620 000 долларов для вице-чемпиона.

Для Антона Суареса это пока главная победа в карьере. Швед, который нечасто выступает на "живых" турнирах, до участия в MILLIONS UK заработал призовыми немного более 200 000 долларов.