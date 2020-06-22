Профессиональный покерист Майкл Аддамо выиграл два онлайн-турнира за один вечер.

Австралиец сумел одержать триумф в соревновании с бай-ином 25,5 тысячи долларов и победить таких звездных покеристов как Стив Чидвик, Сэм Гринвуд, Адриан Матеос и Тимоти Адамс. Первое место в Главном событии гарантировали Аддамо 407,5 тысячи долларов призовых!

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Но и это еще не все. Приятным бонусом стал триумф в соревновании со стартовым взносом 10,3 тысячи "зеленых". Здесь также играли Чидвик и Адамс (Тимоти в обоих турнирах попал в призовую зону). За победу в этом соревновании Майкл Аддамо получил 204 тысячи "баксов".

Австралиец "побежал за двумя зайцами" – и не прогадал, ведь он получил 611,5 тысяч долларов за один вечер! Отметим, что Аддамо является довольно известным покеристом. Он входит в тройку самых успешных австралийских игроков в истории. За свою карьеру Майкл выиграл почти 8,5 миллиона долларов призовых в живых турнирах. И теперь уже около двух миллионов "баксов" в онлайне.